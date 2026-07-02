DSÖ hantavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Hollanda bandıralı MV Hondius isimli yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin, "25 Mayıs'tan bu yana başka vaka bildirilmedi." dedi.

Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli yolcu gemisinde hantavirüse maruz kalan bir kişinin son temaslısının karantina süresini tamamladığını, testinin negatif çıktığını ve evine döndüğünü belirten Ghebreyesus, "25 Mayıs'tan bu yana başka vaka bildirilmedi. Bu sebeple DSÖ'nün salgının sona erdiğini kabul ettiğini söylemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Salgından kaynaklanan toplam vaka sayısı, üç ölüm dahil 13 olarak kaldı. 33 ülke ve bölgedeki sağlık yetkilileri tarafından 650'den fazla temaslı tespit edildi ve takip edildi. Salgın sona ermiş olsa da, DSÖ, bu salgın ve genel olarak hantavirüs hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için hükümetler ve ortaklarla çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Ghebreyesus, hastalığın nasıl geliştiğini anlamak için 21 ülkeyi kapsayan bir çalışmayı koordine ettiklerini dile getirerek, bu çalışmanın gelecekteki salgınlar için tanı, tedavi ve aşıların geliştirilmesini destekleyeceğini vurguladı.

Direktör Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü doğrultusunda hantavirüsle ilgili müdahaleye destek veren tüm ülkelere teşekkürlerini yineledi.

“KDC'de son 2 haftadır her gün ortalama 38 yeni Ebola vakası doğrulanıyor”

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Son 2 haftadır her gün ortalama 38 yeni vaka doğrulanıyor. Bugün itibariyle 1406 vaka doğrulandı ve 438 kişi öldü." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, KDC hükümetinin liderliğinde müdahaleyi güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, test kapasitesinin 10 laboratuvara kadar artırıldığını kaydetti.

KDC'de temas takibinin iyileştirildiğini anlatan Ghebreyesus, "Artık her 5 temastan 4'ü takip ediliyor ancak vaka başına daha birçok temasın belirlenmesi gerekiyor. Tedavi kapasitesi de genişletildi ve 22 sağlık merkezinde yaklaşık 650 yatak mevcut. Ancak yatakların yaklaşık yüzde 96'sı şu anda dolu ve 300 yatak daha eklemek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, Ebola salgınına sebep olan Bundibugyo virüsü için ilk moleküler tanı testine acil kullanım onayı verdiklerini belirterek, tüm bu ilerlemeye rağmen, güvensizlik ve şiddet de dahil önemli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini vurguladı.

“Venezuela'da 2 bin 300'den fazla kişi öldü”

Ghebreyesus, Venezuela'da geçen hafta yaşanan depremler dolayısıyla 2 bin 300'den fazla kişinin öldüğünü, 5 binden fazla kişinin yaralandığını ve yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi.

Deprem müdahalesi kapsamında DSÖ'nün acil durum fonundan 1,5 milyon dolar ayırdıklarını, 6 tondan fazla acil tıbbi malzeme gönderdiklerini ve 28 ton daha gönderilmesini planladıklarını bildiren Ghebreyesus, "Deprem, zaten ciddi bir insani krizi daha da ağırlaştırarak, insanların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bir sağlık sistemini daha da zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.