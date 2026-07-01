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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Futbol, toplumu uyuşturuyor

01 Temmuz 2026, Çarşamba 12:16
DESAM Başkanı Gürkan Avcı, futbolun toplumu duyarsızlaştıran bir "uyuşturucu" haline geldiğini öne sürerek millî uyanış çağrısında bulundu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’de futbolun salt sportif bir faaliyet olmaktan çıktığını; aksine, yapısal olarak yozlaşmış bir rant düzeninin, küresel kirli sermaye ağlarının ve toplumsal duyarsızlaştırma mekanizmalarının odak noktası haline geldiğini vurguladı. 

Kitleleri hipnoz ediyor

Gürkan Avcı, şunları söyledi, “Günümüzde futbol, toplumsal muhalefeti ve kişisel öfkeyi meşru kanallara yönlendiren, eleştirel düşünceyi körelten, sistematik bir ‘kitle hipnozu’ aracı olarak işlev görmektedir. Haftanın altı günü ekonomik baskılar, işsizlik, enflasyon ve gelir adaletsizliği altında ezilen geniş kitleler, hafta sonu stadyumlarda veya ekran başında 90 dakikalık bir “duygusal boşalma” yaşamakta; maçın bitimiyle birlikte gerçek sıkıntılar yeniden ortaya çıkmaktadır.”

Futbolun karanlık yüzü

Türk futbolunun bir başka çarpıcı gerçeği olan kara para aklama, vergi kaçakçılığı, bahis mafyası ve şüpheli uluslararası fon transferlerine de değinen Avcı, “Futbolu bir aklama makinesine dönüştürmüştür.” dedi. Avcı, bu noktada uluslararası örgütlü suç grupları, küresel bahis platformları ve spekülatif yatırım fonlarının Türkiye liglerini kendi çıkarları için bir oyun sahası olarak kullandığını; bu yapının, spordan çok, uluslararası malî suçların ve nüfuz ticaretinin eklemlendiği bir bataklık olduğunu ifade etti.

Millî değerler istismar ediliyor

Stadyumlarda şiddetin, holiganizm ve argo dilin tasfiye edilmesi, güvenli ve saygılı bir tribün kültürünün inşa edilmesi gerektiğine değinen Avcı, mesajını kararlı ve çağrıcı ifadelerle sonlandırdı: “Futbol, Türk milletinin ortak tutkusu, gençlerimizin umudu ve uluslararası alanda gurur kaynağımız olmalıdır. Bugünkü haliyle ise toplumun enerjisini emen, adalet duygusunu yaralayan ve millî değerleri istismar eden bir rant aracına dönüşmüştür. Bu çarpık düzeni değiştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur.”

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