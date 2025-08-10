"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

İsrailli 300 mimar ve şehir plancısı: Gazze'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir yıkım yaşandı

10 Ağustos 2025, Pazar 10:44
İsrail'de 300 mimar ve şehir planlamacısı, imzaladıkları ortak bildiride, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir yıkıma" yol açtığını belirtti.

Gazze'deki enkazın temizliği 37 yıl sürecek

 

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli 300 mimar ve şehir planlamacısı, İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını son vermesi için "Yıkımı Durdurun – Gazze'nin Yeniden İnşasına Evet" isimli ortak bildiri yayımladı.

 

İsrailli mimarlar ve şehir planlamacıları, bildiride, "Gazze Şeridi'ndeki şehirlerde ve sivil bölgelerde yapılan yıkım, öldürme, aç bırakma ve toplu sürgün eylemleri nedeniyle derin bir şok içinde olduklarını" duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "II. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir yıkıma" yol açtığına işaret edilen bildiride, yalnızca istatistikler açısından değil tüm yaşam alanlarının ve binlerce yıllık kültürel mirasın yok edilmesi bağlamında da tarihin en büyük yıkımlarından biri olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusunun 280 binden fazla konutun yanı sıra 2 bin 300 eğitim kurumunu, düzinelerce hastane ve klinik, yüzlerce cami, kilise, pazar, dükkan, fabrikayı yerle bir ettiği de hatırlatıldı.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği sürpriz saldırıyı da kınayan bildiride ancak bunun Gazze'de "sivillere, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin zarar verilmesini ve bölgenin neredeyse tamamen yıkılmasını haklı çıkarmayacağı" vurgulandı.

Gazze'nin şehirlerinin tahrip edilmesine, Gazze ve Batı Şeria'daki nüfusun yerinden edilmesine ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması planına derhal son verilmesi çağrısı yapılan bildiride, Filistinlilerin "evlerine, mahallelerine ve şehirlerine dönmelerine izin verin ve Gazze Şeridi'nin kapsamlı, hızlı ve adil bir şekilde yeniden inşasına başlayın." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdığını, köyleri yerle bir ettiğine de değinen bildiride, bu eylemlerin tüm insanlar için sürdürülebilir, refah içinde, adil ve onurlu bir ortam yaratmayı amaçlayan mimari, şehir planlama ve mesleki etik ilkeleriyle temelden çelişmekte olduğu vurgulandı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze felaketi yaşıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

AA

