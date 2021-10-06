İsveç'te 30 yaş altı için Moderna aşısının kullanımı durduruldu

İsveçli Halk Sağlığı Kurumu, 30 yaş ve altındakiler için Moderna'nın Covid-19 aşısının kullanımını durdurdu. Kurum bu adımın önlem amaçlı atıldığını belirtti.

Kurum konuyla ilgili açıklamasında "kalbin ve ana damarların köklerinin bulunduğu çift duvarlı kesenin" iltihaplanması yani perikardiyum gibi yan etkilerin artan riskine dair işaretleri gerekçe olarak gösterdi ancak riski "çok küçük" olarak tanımladı.

Bulaşıcı hastalık uzmanı Anders Tegnell durumu yakından takip ettiklerini ve Covid-19 aşılarının güvenli ve aynı zamanda da etkili olabilmesi için hemen harekete geçtiklerini belirtti.

İsveçli yetkililer kalple ilgili belirtilerin genellikle kendi kendine geçtiğini ancak yine de bir doktor muayenesinin gerektiğini vurguluyor.