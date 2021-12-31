Japonya'da 22 eyalette Omicron varyantı gözlemlendi

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakasının, ülke genelinde 22 eyalete yayıldığı bildirildi.

Kyodo ajansının yerel idarelerin vaka raporlarına dayandırdığı bilgiye göre, yeni varyant ülkenin 47 eyaletinin yaklaşık yarısında etkisini sürdürüyor. Buna göre Japonya geneli Omicron varyantı görülen kişi sayısı 22 eyalette 500'ü geçtiği bildirildi. Yeni varyant saptanan kişilerin çoğunun karantina periyodunda olduğu kaydedildi. Başbakan Kişida Fumio, Twitter hesabından paylaştığı videoda, yıl sonu parti ile yıl başı ziyaret programlarında salgın önlemlerinin yeterli ölçüde alınması çağrısı yaptı. Kişida, "Omicron türünün yurt içi kaynaklı vakaları saptanmış olduğundan salgının önlenmesi için alışılagelenden çok daha dikkatli olunmasını talep ediyorum" dedi. Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 733 bin 766’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 405’e yükseldi. Ülke genelinde, 46 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor. AA

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