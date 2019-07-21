Japonya'da Senato seçimlerinin kazananı belli oldu

Japonya'da parlamentonun (Diet) üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Abe Şinzo'nun liderliğindeki iktidar koalisyonu oldu.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin verdiği ilk sonuçlara göre, Başbakan Abe Şinzo'nun Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve ortağı Komei, parlamentonun üst kanadı için gerçekleştirilen seçimlerde çoğunluğu elde ederek 124 sandalyeden 64'ünü kazandı. Başbakan Abe, seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, halkın siyasi istikrarı seçtiğine inandığını ifade etti. Halkın, ülkenin çıkarlarını korumak için siyasetçileri diplomasi yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Abe, "İnsanların bizi, politikalarımızı sürdürmeye teşvik ettiğine inanıyorum." şeklinde konuştu. Kesin sonuçların bir hafta içinde belli olması bekleniyor. AA

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