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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

'Ateşkesin sona erdiğini İran'a açık bir dille bildirdik'

11 Temmuz 2026, Cumartesi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendilerinden görüşmeleri devam ettirmelerini istediğini belirterek, "Kabul ettik, ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, "İran bizden 'görüşmeleri' devam ettirmemizi istedi. Kabul ettik, ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili Bruce, İran'ın ateş açması halinde karşılık vereceklerini söyledi

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, “Nükleer Silahsızlanma” başlığı altında İran’ın nükleer programını tartışmak için toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 17 Haziran’da imzalanmasıyla İran ile görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini belirten Bruce, “Diplomasi kapısı açık kalmaya devam ediyor ve İran'ın nükleer programıyla ilgili endişeleri çözmek için tercih ettiğimiz yol budur.” dedi.

Bruce, İran'ın yükümlülüklerine uymayı ve nihai bir anlaşmaya varmak için ciddi görüşmelere katılmayı seçmesini umduklarını dile getirerek, “Ancak diyalog mümkün olsa da İran, örneğin sivil hedeflere ateş etmemek gibi basit yükümlülüklerden geri adım attığı sürece müzakere edemeyiz.” diye konuştu.

ABD’nin, uluslararası barış ve güvenliği hiçe sayan eylemlerinden dolayı İran'ı sorumlu tutmaya hazır olduğunu öne süren Bruce, “Sivil hedeflere veya gemilere ateş ederseniz, karşılık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bruce, "Başkan (Donald) Trump barışı tercih ediyor ve diğer Güvenlik Konseyi üyelerini bu organın araçlarını destekleme konusunda bize katılmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konseyde konuşan Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed ise İran ve ABD'yi, geçen ay imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'na bağlı kalmaya çağırarak, "Bu diplomatik süreçteki herhangi bir aksama, sorunları daha da karmaşık hale getirecektir." dedi.

Ahmed, "Pakistan, bölgedeki gerilimlerin tırmanmasından duyduğu derin endişeyi dile getiriyor, bu durum kimsenin çıkarına değil. Bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve refah için şiddet ve istikrarsızlık döngüsü sona ermelidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın kendilerinden görüşmeleri devam ettirmelerini istediğini belirterek, "Kabul ettik ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi." ifadesine yer vermişti.

AA

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