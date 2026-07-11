11 Temmuz 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Mûsa “Rabbimiz, her şeyi yerli yerince yaratan ve fayda ve zararlarını göstererek onu yaratılış maksadına sevk eden Zâttır” dedi.
Tâhâ Sûresi: 50
HADİS:
Adamın biri insanlara borç veriyordu. Hizmetçisine, “Eli darda olan birine gittiğinde borcunu sil. Belki bu sebeple Allah da bizi affeder” derdi. O kişi vefat edince Allah da onu affetti.
Camiü’s-Sağir, No: 2962
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