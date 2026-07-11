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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

11 Temmuz 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Mûsa “Rabbimiz, her şeyi yerli yerince yaratan ve fayda ve zararlarını göstererek onu yaratılış maksadına sevk eden Zâttır” dedi.

Tâhâ Sûresi: 50

HADİS:

Adamın biri insanlara borç veriyordu. Hizmetçisine, “Eli darda olan birine gittiğinde borcunu sil. Belki bu sebeple Allah da bizi affeder” derdi. O kişi vefat edince Allah da onu affetti.

Camiü’s-Sağir, No: 2962

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