Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Mûsa “Rabbimiz, her şeyi yerli yerince yaratan ve fayda ve zararlarını göstererek onu yaratılış maksadına sevk eden Zâttır” dedi.

Tâhâ Sûresi: 50

HADİS:

Adamın biri insanlara borç veriyordu. Hizmetçisine, “Eli darda olan birine gittiğinde borcunu sil. Belki bu sebeple Allah da bizi affeder” derdi. O kişi vefat edince Allah da onu affetti.

Camiü’s-Sağir, No: 2962