Villy Sovndal: “Harekete geçmememiz ahlâkî bir utançtır”

Avrupa Parlamentosunun (AP) farklı siyasî gruplarından bazı milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İsrail’le ortaklığını sert şekilde eleştirerek AB’nin, Tel Aviv’e yönelik yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti.

Yeşiller Grubundan Danimarkalı milletvekili Villy Sovndal, Gazze’de 2 milyondan fazla insanın “felaket durumda” olduğunu, buna rağmen AB’nin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle hala ticari ilişkisini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Harekete geçmememiz ahlaki bir utançtır” dedi.

Yeşiller Grubundan Mounir Satouri de AB Komisyonunun Akdeniz’den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica’nın İsrail ziyaretini “İsrail Dışişleri Bakanı Kallas’a hakaret ediyor ve dört gün sonra siz, (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen’in onayıyla Tel Aviv’e koşuyor, onun elini sıkıyorsunuz. Bu korkunç bir mesajdır” ifadeleriyle eleştirdi. Satouri ayrıca, Suica’nın ziyareti sırasında yaptığı “İsrail kilit bir ortaktır” açıklamasının “alay konusu” olduğunu ifade etti. Bağımsız Alman vekil Jan-Peter Warnke de geçen hafta Gazze’de yaralanan Filistinlilerin ve yakınlarının Ürdün, İspanya ve Türkiye’ye tahliyesine şahit olduğunu aktararak, bu ülkelere teşekkür etti.