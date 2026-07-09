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9 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Lübnan Cumhurbaşkanı ile ABD Büyükelçisi görüştü

09 Temmuz 2026, Perşembe 12:24
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ile ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, çerçeve anlaşmasının uygulanması ile Washington'a gerçekleştireceği resmi ziyaretin hazırlıklarını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Büyükelçi İsa'yı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Avn'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gerçekleştireceği resmi Washington ziyareti ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemine dikkati çeken Avn, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Washington'da Lübnan, ABD ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerin sonunda açıklanan çerçeve anlaşmasına uyması için uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

Avn, İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu belde ve köylerde sürdürdüğü bombardıman, patlatma ve yıkım faaliyetlerinin de durdurulması gerektiğini vurguladı.

"Roma'daki görüşmeler Washington'da varılan mutabakatın devamı"

Büyükelçi İsa ise Avn'ın Washington ziyaretinin mevcut koşullarda özel önem taşıdığını belirterek, ziyaretin ABD Başkanı Trump'ın Lübnan'a verdiği önemi ve ülkede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik desteğini yansıttığını söyledi.

İsa, toplantının 14-15 Temmuz'da Roma'da yapılmasının gerekçesine ilişkin ise Lübnan, ABD ve İsrail heyetleri arasındaki görüşmelerin Roma'ya taşınmasının, büyükelçiler ve heyet üyelerinin ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik tamamen teknik sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

Büyükelçi İsa, Roma toplantısının, Washington'daki müzakerelerin sonunda açıklanan çerçeve anlaşmasında yer alan hususların uygulanmasına yönelik organizasyon ve icra niteliği taşıdığını belirtti.

İsa, özellikle Washington'da varılan düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla gündemdeki konulara göre hukuki veya teknik uzmanların da yer alacağı uzman çalışma gruplarının oluşturulacağını ifade etti.

Roma'daki görüşmelerin Washington'da varılan mutabakatın devamı olduğunu aktaran İsa, uygulama sürecini takip etmek amacıyla Roma'da veya başka merkezlerde yeni toplantıların da yapılacağını kaydetti.

İsrail'in pilot bölgelerden çekilmesi

Washington müzakerelerinde belirlenen pilot bölgelerde uygulamanın başlamasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü aktaran İsa, koordinasyon ve sahadaki uygulama mekanizmasını belirlemek üzere birkaç gün içinde ABD'li askeri bir heyetin Beyrut'a geleceğini açıkladı.

İsrail ordusunun belirlenen bölgelerden çekilmesi sırasında güvenlik boşluğu oluşmamasının hedeflendiğini belirten İsa, koordinasyon toplantılarının sonucuna göre uygulamanın sahada başlayacağı tarihin netleşeceğini ifade etti.

İsa, Başbakan Selam tarafından da kabul edildi

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi İsa, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam tarafından da kabul edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Lübnan, ABD ve İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasının uygulanması, özellikle İsrail ordusunun pilot bölgelerden çekilmeye başlaması ve ardından bu bölgelere Lübnan ordusunun konuşlandırılması ele alındı.

İsa'nın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

AA

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