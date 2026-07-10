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10 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Yaptırımların kaldırılması kolay mı?

10 Temmuz 2026, Cuma 09:50
ABD Başkanı Trump’ın “Yaptırımların kaldırılmasının zamanı geldi” açıklaması, Ankara-Washington hattında beklentileri arttırdı. Ancak 3 Kasım’daki ABD ara seçimleri, sürecin kolay olmayacağını gösteriyor.

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F-35 umudu

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptığı ilk resmî ziyarette dile getirdiği, “Yaptırımların kaldırılmasının zamanı geldi” açıklaması, Ankara-Washington hattında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin yeniden ivme kazanabileceği yönünde beklentileri artırdı. Ancak ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler, yaptırımların kaldırılması sürecinin kolay olmayacağını ve zorlu bir yol haritası gerektirdiğini gösteriyor.

Başkanı Donald Trump, 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminin son aylarında CAATSA’yı Türkiye için kullanma kararı almış ve yasada belirlenen 12 yaptırımdan beşini yaşama geçirmişti. Bir NATO üyesine karşı bu yaptırımların kullanılmasının nedeni ise Türkiye’nin 2019’da S-400’leri satın alması ve topraklarına konuşlandırması olmuştu.

Yasal değişiklik gerekiyor

Trump, aradan geçen altı yılın ardından “ABD’nin dostlarına yaptırım uygulamak istemediğini” belirterek, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Washington’da bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Trump düzenlediği basın toplantısında, bu çalışmanın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından takip edildiğini vurguladı. Ancak yaptırımların kaldırılması kolay bir süreç değil. CAATSA, 2017’de ABD Kongresi tarafından kabul edilen bir federal yasa statüsünde olduğu için, Türkiye’ye dönük yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor.

Ara seçimler süreci zorlaştırabilir

BBC Türkçe’nin haberine göre, CAATSA, ABD Başkanı’na yaptırımların geçici bir süre için uygulanmaması için muafiyet hakkı kullanması yetkisini de veriyor. Trump’ın Türkiye açısından bu yetkisini kullanması için somut bilgi ve gelişmelere dayalı kapsamlı bir raporu Kongre’ye iletmesi gerekiyor. Mevcut sandalye dağılımına göre Cumhuriyetçiler ABD Kongresi’nde hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da çoğunluğa sahip. Ancak bu durumun 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler sonucu değişmesi büyük olasılık olarak görülüyor. Bu da Trump yönetiminin önünde, Kongre merkezli çözümler için dört aydan az bir süre olduğunu gösteriyor.

Haber Merkezi

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