Erhürman hastaneye kaldırıldı: "An itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu gayet iyidir''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir etkinlikte rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Başkent Lefkoşa'daki eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

KKTC Başbakanı Üstel: "Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürman’ın sağlık durumu iyi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, tedavi gören Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve doktorlardan Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Üstel, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürman’ın sağlık durumu iyi. Tüm tetkikler ve kontroller yapılmış. Yapılan anjiyo işleminin sonucu da temiz çıkmış. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın saat 21.00'de Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığını hatırlatan Üstel, Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek: "An itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu gayet iyidir"

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erhürman'ın saat 21.00 civarında kendisini iyi hissetmeyerek ambulans eşliğinde acil servise müracaat ettiğini belirten Dinçyürek, yapılan tetkikler sonucu Erhürman'ın şikayetlerinin kalp damar hastalığına işaret ettiğini, aort damarında herhangi bir yırtılma olup olmadığına dair incelemeler yapıldığını, sonuçların temiz çıkmasının ardından da acil anjiyoya alındığını anlattı.

Dinçyürek, Erhürman'ın anjiyosunun da temiz çıktığını kaydederek "An itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu gayet iyidir. Hayati olarak şu safhada tehdit oluşturabilecek herhangi bir bulgu yoktur." dedi.

Erhürman'ın kontrol altında tutulduğunu ve kuvvetle muhtemel bu gece koroner yoğun bakım ünitesinde müşahede altında kalacağını belirten Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı'nın hem tedavisinin hem de tetkiklerinin devam edeceğini söyledi.

Dinçyürek, "Ama ilk önemli bir virajda hayati tehdit oluşturabilecek bulgular ya da olasılıklar ekarte edilmiştir" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun "gayet iyi" olduğu bilgisini paylaştı.

Dinçyürek, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan ve kardiyoloji doktoru Eser Varış ile Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Erhürman'ın akşam saatlerinde hastaneye geldiğini, şu ana kadar tüm kontrollerin yapıldığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade eden Dinçyürek, muhtemelen kontrol amaçlı bu geceyi hastanede gözetim altında geçireceğini aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın bu akşam katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."