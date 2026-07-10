Motorine bir haftada üçüncü zam

ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları ve Rusya’nın dizel ihracatını yasaklama kararı, uluslararası piyasalarda Brent petrol ile motorinin metrik ton fiyatlarını yükseltti.

Bu gelişmenin ardından motorine gece yarısından itibaren 3,08 TL zam geldi. Böylece motorine bir haftada üçüncü kez zam yapılırken, toplam artış 5 lira 15 kuruşa ulaştı. Haber Merkezi

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