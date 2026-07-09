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32 üye ülkenin liderleri Ankara'daki NATO Zirvesinde buluştu: NATO üyeleri üzerlerine düşeni yapmalı

09 Temmuz 2026, Perşembe 12:32
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmıla Shekerınska, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi’nin ittifak için “bir dönüm noktası” olmasının beklendiğini belirterek, “Tüm müttefikler üzerlerine düşeni yapmalı” dedi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) ev sahipliğinde, Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan “NATO Zirvesi Diyalogları” etkinliği kapsamında düzenlenen programda konuştu. 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ittifak için bir dönüm noktası olmasını beklediklerine dikkati çeken Shekerinska, “Geçen yıl Lahey’de düzenlenen zirve kolay geçmemişti, çünkü savunma alanımızda çok daha güçlü yatırımlar ve harcamalar taahhüt etmek zorunda kalmıştık. Cesur ve tarihî kararlar aldık, ancak şimdi Ankara’da, daha da önemli olan kısmı göstereceğiz. Yani bu sözleri ve taahhütleri nasıl somut sonuçlara dönüştüreceğimizi, aldığımız taahhütleri nasıl yerine getireceğimizi göstereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliğine ihtiyacımız var

Söz konusu zirvenin “bir zihniyet değişikliği” ile ilgili olacağını aktaran Shekerinska, kolektif savunmanın güçlendirilmesi ve “NATO 3.0” vizyonu doğrultusunda daha güçlü bir Avrupa’nın, daha güçlü bir ittifak içinde yer almasının hedeflendiğini kaydetti. Shekerinska, sadece 2025’te Avrupalı müttefikler ile Kanada’nın savunma harcamalarını 139 milyar dolar artırdığı bilgisini vererek, “Tüm müttefiklerin güçlerini ortaya koymaları, üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor” dedi. Karşı karşıya oldukları acil zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir müttefiğin tek başına karşılayamayacağına dikkati çeken NATO yetkilisi, “İşte bu sebeple gerçekten bir transatlantik endüstriyel işbirliğine ihtiyacımız var çünkü bu hedef doğrultusunda tüm üretim kapasitemizin, tüm tesislerimizin ve tüm büyük şirketlerimizin birlikte çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

 

AA

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  • Hüseyin İlhan

    9.07.2026 13:51:38

    NATO ülkeleri bu teşkilatın sadece ABD'nin ve lider pozisyonundakilerin maşası bir teşkilat olmadığını göstermeleri gerekir. Zira ABD'nin başına gelen ve ne hak,hukuk,adalete ne de BM Kararları ile İnsan hakları evrensel beyannamesine riayet etmiyorlar. Bu durumda da hür dünya temsilcisiyi,müdafii olarak bildiğimiz,kabul ettiğimiz NATO bu esasları müdafaa eden değil bizatihi yıkan,tahrip eden teşkilat kisvesine bürünüyor. DEMOKRASİ,HÜR DÜNYA,HÜRRİYETLER,ADALET için İsrail maşası olan ve dünyayı ateşe boğan akıl,ruh hastası kişilerin girdabına katılmayın.

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