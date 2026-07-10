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Brunson olayı örnek

10 Temmuz 2026, Cuma 17:00
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türk yargısının bağımsızlığına ilişkin açıklamalarını, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi sırasında Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasına ilişkin kullandığı “Cumhurbaşkanı’nı aradım ve derhal serbest bıraktı” sözleriyle eleştirdi.

Amor, Trump’ın bu ifadelerinin, “Bakan Gürlek’e verilebilecek en iyi ve en aydınlatıcı cevap” olduğunu söyledi. 

Amor, İlke TV’de yaptığı açıklamada Trump’ın, Brunson’ın tahliyesinin ardından kullandığı, “Cumhurbaşkanı’nı aradım ve derhal serbest bıraktı” sözlerine atıfta bulunarak, “Bence Bakan Gürlek’e verilebilecek en iyi ve en aydınlatıcı cevap bu” diye konuştu. Amor, bu açıklamanın, Gürlek’in Türk yargısının bağımsızlığına ilişkin değerlendirmeleriyle çeliştiğini, söz konusu durumun yargının bağımsızlığı tartışmaları açısından kamuoyunun kendi değerlendirmesini yapmasına imkan verdiğini söyledi.

Ankara-Anka

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