Enflasyon küçük işletmeleri vurdu

Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman artan maliyetleri fiyatlarına yansıtamayan, yüksek işsizlik ve enflasyon nedeniyle müşterilerini kaybeden esnaf ve küçük işletmeler ciddî bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

“Esnaf dezenflasyon yalanlarının ardından enflasyon altında eziliyor” diyen Konukman, “Yüksek kâr marjıyla çalışan büyük firmalar maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtıp yüksek gelir grubuna satış yaparak bu süreci daha rahat atlatabiliyor. Ancak küçük işletmeler aynı imkâna sahip değil. Artan maliyetlerini fiyatlarına ekleyemiyorlar çünkü talepte ciddî bir daralma var” dedi.

Enflasyon programının da talebi baskılamayı hedeflediğine dikkat çeken Konukman, “Yüksek fiyatlar alım gücünü düşürüyor, işsizlik artıyor ve tüketici sayısı azalıyor. İşletmeler kapanırken yenilerinin açılması bu tabloyu değiştirmiyor. Yeni işletmeler kurulabilir ya da sermayesi güçlü kesimler piyasaya girebilir. Hatta ayrıcalıklı kredi olanaklarına erişebilenler bu süreci daha kolay aşabilir. Ancak bu durum, küçük esnafın yaşadığı yapısal sorunları ortadan kaldırmıyor. Stagflasyonist bir ekonomik ortamın işletmeler için elverişli olduğu söylenemez” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

