Pahalılık dünya ortalamasının 9 katı

Türkiye’de yüksek enflasyon ve satın alma gücündeki erime gündemdeki yerini korurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir grafik paylaştı.

The Economist dergisi ve McDonald’s verilerine dayandırılan grafikte, Türkiye ile dünya genelindeki fiyat artışları dolar bazında karşılaştırıldı. Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı verilere göre, 2022 yılının başından itibaren küresel ölçekte Big Mac fiyatları dolar bazında ortalama yüzde 25 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde Türkiye’de ise bu artış oranı, döviz kurundaki yükselişe rağmen dolar bazında yüzde 224 olarak gerçekleşti. Bu veri, Türkiye’deki fiyat artışlarının sadece Türk Lirası’nın değer kaybıyla açıklanamayacağını, dolar bazında da maliyetlerin ve etiket fiyatlarının olağan dışı bir hızla yükseldiğini ortaya koydu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 351

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.