Rusya Harkiv'e İHA saldırısı düzenledi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Bogodukhiv şehrine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Bogodukhiv şehrine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi. Paylaşımda, saldırı sırasında bir konut binasının yıkıldığı aktarıldı. Saldırıda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü belirtilen paylaşımda, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Rus ordusu 129 İHA ile saldırılar düzenledi Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye yönelik 129 İHA ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Rus ordusunun bu saldırılarda "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi saldırı İHA'ları kullandığı belirtilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 112 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, kalan İHA'ların ise Ukrayna'daki 8 farklı noktaya isabet ettiği aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.