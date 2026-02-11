Enflasyon liginde lideriz

Türkiye, OECD’ninAralık 2025 verilerine göre yüzde 30,9 ile üye ülkeler arasında en yüksek yıllık enflasyona sahip ülke oldu.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Aralık 2025 itibarıyla üye ülkelerdeki enflasyon verilerini yayınladı. Rapora göre Türkiye, Aralık 2025 itibarıyla yüzde 30,9 ile OECD ülkeleri arasında en yüksek yıllık enflasyon oranına sahip ülke oldu. Türkiye’de 2024 genelinde yüzde 58,5 olan ortalama yıllık enflasyon, 2025’te yüzde 34,9’a gerilemesine rağmen, diğer ülkelerle kıyaslandığında açık ara en yüksek düzeyde kaldı.

OECD ülkelerinin çok üzerinde

Karar’ın haberine göre, 2025 yılı boyunca Türkiye’de enflasyon aylık bazda yüksek seyrini sürdürürken, yıllık ortalamada fiyatlar 2024’e kıyasla daha yavaş arttı. Bu düşüşe rağmen Türkiye’nin fiyat düzeyi artışı, diğer OECD ülkelerinin çok üzerinde kaldı. Karşılaştırmalı olarak, OECD genelinde ortalama enflasyon yüzde 3,7; G7 ülkelerinde ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

OECD’de enflasyon düşüş eğiliminde

Aralık 2025 itibarıyla OECD ülkelerinde yıllık manşet enflasyon oranı yüzde 3,7 olarak kaydedildi. Bu oran, Kasım 2025’teki yüzde 3,8 seviyesinden sınırlı bir düşüşe işaret ediyor. Enerji fiyatları yılın son ayında düşüş eğilimi gösterirken, gıda ve çekirdek enflasyon oranlarında kayda değer bir değişiklik olmadı. OECD, fiyat seviyelerinin Aralık 2019’a göre ortalama yüzde 36 daha yüksek olduğunu belirtti. G7 ülkelerinde ise Aralık 2025’te manşet enflasyon yüzde 2,4 olarak ölçüldü.