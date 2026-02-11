"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik: 100. yılımıza varmadan yıkılacağız

11 Şubat 2026, Çarşamba
İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail’in içten yaşadığı parçalanma ve dış dünyadaki nefretin etkisiyle 100. yılına varmadan yıkılacağı uyarısında bulundu.

'İsrail ordusu, en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya' - 'Binlerce subay ve astsubay kaçıyor'

Brik, İsrail’de yayınlanan Maariv gazetesi için “İsrail yıkıma doğru gidiyor ve onu kurtarmanın tek bir yolu var” başlığıyla bir makale kaleme aldı.

Makelede, geleceğe dair düşündüğünde kendisini “İsrail Devleti 100 yılı aşabilecek mi?” sorusunu sorarken bulduğunu aktaran Brik, şunları kaydetti:

“On yıllar boyunca İsrail, içeriden parçalanmış bir devlete dönüştü; kesimler arasında, sağ-sol arasında, Yahudîler ile Araplar arasında derin bir nefret var. Bu, devletin her parçasına nüfuz ediyor ve mahvediyor.” Brik, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya işaret ederek, “ülkede kendi siyasî bekasını kamu yararına tercih eden bir yönetim bulunduğunu” belirtti. 

AA

  • S.topuz

    10.02.2026 15:59:57

    Aziz Nur kumandanı ve Kur'anın hâdimi kardeşim Re'fet Bey! Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeğe müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin mes'elesinde, hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki Enbiya-i Benî-İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti(Biraz geçte olsa gireceği anlaşılıyor!?). Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Şualar - 507 - 😭🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭🙌🌹🤲🌹♥️☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇩🇪🇷🇺😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

