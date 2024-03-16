Japonya Dışişleri Bakanı: Gazze'ye "insani deniz koridoru girişimine" katılacağız

Japonya hükümeti, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoruna katılacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne temel gıda, ilaç ve hijyen ürünlerinin ulaştırılması konusunda son derece katı kısıtlamaların bulunduğuna dikkati çekti. Lojistik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Kamikava, kadın ve çocuklar dahil Gazze'de acı çeken herkese bir an önce yardım malzemelerini ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Kamikava, Japonya'nın, malzemelerin mümkün olduğu kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi insana ulaştırılabilmesi amacıyla, "insani deniz koridoru girişimine" katılacağını ifade etti. Japon Bakan, deniz koridorunun, kara taşımacılığındaki sınır kısıtlamalarını ortadan kaldırabileceğine dikkati çekerek, "Konuyla ilgili derhal çalışacağız." diye konuştu. AB, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığındaki girişim çerçevesinde gıda malzemesi taşıyan ilk gemi, hafta içinde Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti. BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. AA

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