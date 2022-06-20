Joe Biden’ın Güvenlik Danışmanı Kovid-19’a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Kovid-19’a yakalandığı belirtildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydederek “Hastalık semptomları göstermiyor ve Başkan Biden ile yakın bir teması olmadı.” ifadesini kullandı. Normalde Biden ile sık görüşen Sullivan’ın bir süre önce etrafındaki iki kişinin pozitif çıkmasından sonra Biden ile arasına mesafe koyduğu, Biden ile en son hafta başında temasta bulunduğu bildirildi. AA

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