İsrail’in Lübnan saldırılarında can kaybı 9 bine dayandı

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can verenlerin sayısı 8 bin 925’e, yaralıların sayısı ise 30 bin 595’e yükseldi. Ateşkes sürecine rağmen İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana ülkeye düzenlediği saldırıların güncel bilançosunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, yaklaşık üç yıldır devam eden saldırılarda can kaybı 9 bine yaklaşırken, 30 binden fazla kişi yaralandı.

CAN KAYBI 8 BİN 925’E ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin son veriler paylaşıldı. Buna göre, İsrail’in saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana can verenlerin sayısı 8 bin 925’e, yaralıların sayısı ise 30 bin 595’e ulaştı.

Bakanlık, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4 bin 358’e yükseldiğini, yaralı sayısının da 12 bin 359’a çıktığını bildirdi. Son dönemde de saldırıların devam ettiği belirtilirken, 26 Ağustos’tan bu yana 4 kişinin can verdiği, 34 kişinin yaralandığı kaydedildi.

EYLÜL 2024’TE SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını Ekim 2023’te başlatırken, Eylül 2024’te çatışmalar geniş çaplı savaşa dönüştü. Bu dönemde 4 binden fazla kişi ölürken, yaklaşık 17 bin kişi de yaralandı.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte Lübnan’da büyük bir insani kriz yaşandı. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlattı. Saldırılar özellikle ülkenin güneyinde yoğunlaşırken, İsrail ordusu bölgedeki birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana saldırılarda 4 bin 358 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 359 kişi yaralandı. Böylece bu dönem, Ekim 2023’ten bu yana yaşanan toplam can kayıplarının önemli bölümünü oluşturdu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes 17 Nisan’da yürürlüğe girdi ve daha sonra birkaç kez uzatıldı. Ancak ateşkes süreci, İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını tamamen durdurmadı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçeler öne sürerek Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son açıklanan rakamlarla birlikte Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 925’e, yaralıların sayısı ise 30 bin 595’e yükseldi.