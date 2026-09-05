İlk derbi Beşiktaş'ın

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden mağlup ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. İlk 25 dakikada iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken 26. dakikada Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda skoru üstünlüğünü sürdüremedi ve Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği buldu. İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar gördü. Söz konusu pozisyonlarda Ederson'un başarılı kurtarışlarıyla oyuna tutunan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 2-1 geriye düştü. Kalan bölümde skor bulamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Skriniar, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü attı Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, bu sezon resmi maçlarda ilk golünü kaydetti. Maçın 26. dakikasında takımını öne geçiren Skriniar, savunmada da başarılı müdahaleleriyle dikkati çekti. İsmail Kartal, ilk kez Beşiktaş derbisini kaybetti Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertlilerin başında siyah-beyazlılarla 6. kez karşılaşan Kartal, ilk kez rakibine boyun eğdi. İsmail Kartal, bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı. Fenerbahçe skoru koruyamıyor Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 4 müsabakanın tamamında üstünlüğü yakalamayı başarırken, ilk hafta Gençlerbirliği'ne, bu maçta da Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Lukaku, Süper Lig'de ilk derbisini yaşadı Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 68. dakikasında Vedat Muric'in yerine oyuna giren Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı mücadele etti. Hakem Meler'e tribünlerden tepki Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Maçın yönetiminden memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu. İlk yarı 16. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Trossard, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ederson ayaklarıyla gole engel oldu. 22. dakikada Trossard'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Olaitan uzaktan sert vurdu, kaleci Ederson son anda uzanarak topu kornere tokatladı. 26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan taç atışını Brown ceza sahasına uzun kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Skriniar, kale sahası içinden topu filelere gönderdi: 1-0. 38. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1. 43. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, önce Rıdvan'ı, ardından da Emirhan'ı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. İkinci yarı 57. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Olaitan, soldan savunmanın arkasına sarkan Vlahovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi. 66. dakikada kaleci Ederson'un kullandığı kaleci vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu alan Vedat Muric ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Nübel gole izin vermedi. 67. dakikada Olaitan'ın ara pasında sağdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın çaprazdan vuruşunda, açıyı kapatan Ederson meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen atakta Olaitan soldan atağa katılan Orkun Kökçü'yü topla buluşturdu. Kaleci Ederson'un açıldığını gören bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Vlahovic'e pasını aktardı. Golcü oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2. 81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Trossard, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, top direğin yanından auta çıktı. Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. AA

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