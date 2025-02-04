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Kanada: ABD'nin gümrük vergisi en az 30 gün durduruldu

04 Şubat 2025, Salı 10:16
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında ABD'nin ülkeye getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı.

Trudeau, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Trudeau, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planı uygulayacağını aktardı.

Trudeau, sınırı yeni helikopterler, teknoloji ve personelle güçlendireceklerini, Amerikalı ortaklarıyla koordinasyonu ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları artıracaklarını aktardı.

Yaklaşık 10 bin personelin sınırı korumak için çalıştığını ve çalışacağını belirten Trudeau, ayrıca Kanada'nın bir "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü" başlatılacağını ifade etti.

Organize suç ve fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesi de imzaladığını ve bunu 200 milyon dolarla destekleyeceklerini belirten Trudeau, "Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Başkan olarak tüm Amerikalıların güvenliğini sağlamak benim sorumluluğum ve ben de bunu yapıyorum. Bu ilk sonuçtan çok memnunum ve cumartesi günü açıklanan tarifeler, Kanada ile nihai bir ekonomik anlaşmanın yapılıp yapılmayacağını görmek için 30 günlük bir süre için durdurulacak."

Kanada'nın Ontario eyaletinde ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verildi

Ontario Başbakanı Doug Ford, X sosyal medya hesabından, ABD'nin Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerini 30 günlük bir süre için durdurma kararına ilişkin konuştu.

Söz konusu paylaşımda "iyi haberleri olduğunu" belirten Ford, "ABD'nin gümrük vergilerine ara vermesiyle birlikte Ontario da misilleme tedbirlerine ara verecektir." ifadesini kullandı.

Ford, "(ABD Başkanı Donald) Trump gümrük vergilerini uygulamaya devam ederse, Amerikan ürünlerini Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu (LCBO) raflarından kaldırmakta tereddüt etmeyeceğiz." mesajını verdi.

Kanada ve ABD'nin "Çin ile olan gerçek ticaret savaşına odaklanması gerektiğini" savunan Ford, "Eğer kazanmak istiyorsak birlikte savaşmalıyız, birbirimizle değil." değerlendirmesinde bulundu.

Misilleme tedbirleri

Ford, "Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu, her yıl yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Amerikan şarabı, birası, alkollü içeceği ve maden suyu satıyor. Artık satmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ford, Amerikan ürünlerinin eyaletteki raflardan kaldırılacağını ve bu ürünlerin stoklanmasının engellenmesi için katalogdan da çıkarılacaklarını belirtmişti.

Ayrıca Ford, Kanada vatandaşlarını yerli üretimi desteklemeye teşvik etmek amacıyla işletmelerden bu ürünlerin yanına Kanada bayrağı koymalarını talep etmişti.

Gümrük vergileri

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıklamıştı.

Ardından Trump, Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin 30 günlük bir süre için durdurulduğunu duyurmuştu.

AA

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