Akaryakıt zammı enflasyonu körükler

Akaryakıtta ÖTV kaynaklı artışların başta esnaf ve sanatkâr olmak üzere tüm kesimlerin maliyetlerini artıracağına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “1 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3,60 liralık artış yansıdı. Mevcut kademeli takvime göre motorinde ÖTV’nin Ekimde 6 TL, Kasımda 9 TL, Aralıkta 12 TL olacağı öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki her yükseliş taşımadan üretime, gıdadan her türlü hizmete kadar iğneden ipliğe her şeyin maliyetini artırıyor” dedi.

Özellikle ticari araç kullanan esnaf açısından akaryakıt en önemli gider kalemlerinden biri olduğunu söyleyen Palandöken, “Bu artışların maliyetler üzerinden fiyatlara yansıması ise enflasyonu yeniden körükleme riski taşıyor. Önümüzdeki aylarda akaryakıt üzerindeki vergi yükünün daha da artacak olması, esnafımızın maliyet baskısını artırırken vatandaşımızın da alım gücünü olumsuz etkileyecek” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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