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18 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 8 kişi yaralandı

18 Şubat 2025, Salı 05:55
Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi.

CTV News'in haberine göre, eyaletin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.

 

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

 

Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.

 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.

 

AA

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