Karadağ'daki mayınların temizlenmesi için 30 yıl gerekiyor

Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği mayınlar, 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 4 yıldan fazla süre geçmesine rağmen can kayıplarına neden oluyor ve Azerbaycan'ın bölgedeki imar ve ihya çalışmalarını yavaşlatıyor.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar 190 bin hektar alan tarandı ve mayınlardan temizlendi. Taranan alanlarda 133 binden fazla patlamamış mühimmat, 32 binden fazla antipersonel mayını, 21 binden fazla antitank mayını tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.

Savaşın bitiminden bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 70 Azerbaycan vatandaşı öldü, 317 kişi yaralandı.

Mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl gerekiyor

Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor. Ermenistan, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmak için tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek bölgelere yüzbinlerce mayın döşedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgedeki mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

Aliyev, Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 12'sinin 1,5 milyon mayın ve bilinmeyen sayıda patlamamış mühimmatla kirlendiğini belirtmişti.

Mayın temizleme faaliyetlerini, Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı ile Sınır Hizmetleri Komutanlığı da bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) da sahada kullanılıyor.