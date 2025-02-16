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'Kendi planımızı yapmazsak küresel aktörler geleceğimizi belirleyecek'

16 Şubat 2025, Pazar 23:32
Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve bölgenin güvenliği konusunda kendi eylem planını hazırlamazsa küresel aktörler, geleceğimiz hakkında karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tusk, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin AB ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

 

Ukrayna ve bölgenin güvenliği konusunda AB'nin kendi eylem planını hazırlaması gerektiğini kaydeden Tusk, "Aksi takdirde diğer küresel aktörler, geleceğimiz hakkında karar verecek. Kaybedecek zaman yok." ifadelerini kullandı.

Tusk, bu planın AB'nin çıkarlarına uygun olmasa bile hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Polonya "ortak ordu" kurulmasına karşı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, TVP World kanalına, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Avrupa ülkelerine ortak ordu kurma çağrısı hakkında konuştu.

"Avrupa ordusu" ifadesiyle ülkelerin ordularının birleştirilmesi kastediliyorsa bunun olmayacağını belirten Sikorski, "Avrupa Birliği'nin kendi savunma kapasitesini geliştirmesini savunuyorum." dedi.

Sikorski, ortak ordu yerine AB'nin ulusal orduları güçlendirecek çözümler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Vance'ın Avrupa ifadelerine liderlerden eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı konuştuğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk günü 14 Şubat'ta yaptığı konuşmada, "Avrupa'ya karşı en çok endişelendiğim tehdit, Rusya, Çin veya başka bir dış aktör değil endişelendiğim şey içeriden gelen tehdit. Avrupa'nın, ABD'yle de paylaştığı bazı temel değerlerinin gerilemesi. İngiltere'de ve tüm Avrupa'da korkarım ki ifade özgürlüğü geriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Vance'ın bu ifadelerine ve diğer eleştirilerine ev sahibi Almanya ile AB'den tepkiler gelmiş, Avrupalı liderler de bu ifadeleri reddetmişti.

Başkan Yardımcısı Vance, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği mülakatta, Ukrayna topraklarının ne kadarının Rusya'nın elinde kalacağı ya da Batılı devletlerin Kiev'e ne gibi güvenlik garantileri sunabileceği gibi soruları cevaplamak için erken olduğunu savunmuştu.

AA

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