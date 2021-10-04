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5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Kenya’da 200 bin kişiye günde bir öğün yemek

04 Ekim 2021, Pazartesi 23:47
Doğu Afrika ülkesi Kenya’da devam eden kuraklık sebebiyle, kuzey ve doğu bölgelerindeki on binlerce insan gıda ve suya erişimiyor.

Kenya Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, yaklaşık 200 bin Kenyalı’nın günde sadece bir öğün yemek yiyebildiği, yetersiz beslenme nedeniyle 9 bin kişinin de âcil tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı. Kuraklık sebebiyle hayvanların da zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, bu durumun da geçim kaynağı hayvancılık olanları olumsuz etkilediğinin altı çizildi. Açıklamada, Aralık ayına kadar kurak mevsimin devam edeceği, özellikle Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu, Kwale, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa ve Isiolo bölgelerinin kuru ve sıcak hava koşullarından etkileneceği kaydedildi. Kenya’nın kuzey ve doğu bölgelerinde görülen kuraklık sebebiyle 20’den fazla bölgede ulusal felâket ilân edildi. 2,1 milyon kişinin açlıkla yüz yüze olduğu ülkede, 500 binden fazla çocuk kötü beslenme sebebiyle sağlık sorunları yaşıyor.

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