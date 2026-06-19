Vance’ten İsrail’e: Sizi Trump’tan başka seven yok

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde İran’la mutabakata ilişkin detayları masaya yatırırken İsrailli bazı siyasetçilerin açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrail kabinesindeki bazı bakanların İran’la anlaşma dolayısıyla ABD’yi ve bizzat Başkan Donald Trump’ı hedef alan açıklamalar yaptıkları yönündeki bir soruya cevap veren Vance, diğer ülkeler gibi İsrail’in de bu anlaşmaya uymasını beklediklerini vurguladı. Vance, “Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım” diye konuştu. Vance, şunları kaydetti: “İsrail’de ABD’yi eleştiren bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim: Son üç ayda, vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail’in sorunu Donald Trump değildir. İsrail’de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir.”