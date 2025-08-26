Devlette tasarruf lafta kaldı - Vergide de adalet yok

Kamu kuruluşlarının kullandığı toplam araç sayısı 130 bine ulaştı. Yalnızca 2023 yılının ilk üç ayında araç kiralamaları için harcanan tutar yaklaşık 1,9 milyar TL oldu.

Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Resmî verilere göre kamuya ait araç sayısı 2021’de 111 bin 122 iken 2023’te 116 bin 904’e yükseldi. 2025 itibarıyla bu rakam 130 bin seviyesine dayandı. Türkiye’nin makam araçları ekonomik büyüklüğü kendisinden çok daha fazla olan Avrupa ülkelerinin birkaç katına ulaşmış durumda. Almanya’da 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin, İtalya’da ise yaklaşık 29 bin makam aracı bulunuyor.

Lüks ve masraf yükü

Cumhuriyet’in haberine göre, hükümetin tasarruf genelgeleri kâğıt üzerinde kalırken makam araç filosu sürekli genişledi. 2024’ün ilk altı ayında araç satışından yalnızca 5 milyon TL gelir sağlanırken aynı dönemde yeni araç alımları için 161 milyon TL harcandı. Böylece satılan araçların sayısı alınanların yanında sembolik düzeyde kaldı. Her makam aracı sadece alım maliyetiyle değil akaryakıt, bakım, sigorta ve şoför giderleriyle de bütçeye ağır yük getiriyor. 2012-2022 döneminde makam araçları için 46.1 milyar TL alım, 24.8 milyar TL kiralama harcaması yapıldı. Yalnızca 2023’ün ilk üç ayında araç kiralamaları için harcanan tutar yaklaşık 1.9 milyar TL oldu.

Vergide de adalet yok

Ekonomideki dalgalanma nedeniyle iki yakası bir araya gelmeyen vatandaş, ödediği vergilerle kamu harcamalarının büyük kısmını karşılar hâle geldi.

Karar’ın haberine göre, Ocak-Temmuz 2024’te 739 milyar 771 milyon lira gelir vergisi tahsilatı yapılırken rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 95.5 artarak 1 trilyon 446 milyar 534 milyon liraya çıktı.

Ancak kurumlardan alınan vergi oranı yüzde 14.7’de kaldı. Uzmanlar bu tablonun, verginin tabana yayılmadığının, çok kazananın çok vergi vermediğinin ispatı olduğunu söyledi. Uzmanlar, “Ülkede vergi sadece kaçırma imkanı olmayanlardan alınıyor, ama kaçıran ve kaçınanlara kayda değer hiçbir işlem yapılmıyor” değerlendirmesi yaptı.

