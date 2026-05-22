"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

'Trump ile Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşıyor' iddiası

22 Mayıs 2026, Cuma 01:54
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 19 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran konusunda izlenecek yol üzerinde görüş ayrılığı yaşadıkları iddia edildi.

Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu ile 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

Trump ile Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, İsrail Başbakanı'nın görüşmeden sonra "telaşa kapıldığı" öne sürüldü.

Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı, savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak "niyet mektubu" üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi.

Netanyahu'nun ilerleyen haftalarda Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmek istediği ileri sürüldü.

"Revize edilmiş bir barış metni"

Ayrıca, Katar ile Pakistan'ın diğer bölgesel arabulucuların da katkısıyla "revize edilmiş barış metni" hazırladığı iddia edildi.

Bir Arap yetkili, Katar'ın son taslak hakkında İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü.

Ayrıca İran'ın bu taslağı kabul edip etmeyeceğinin ya da tutumunda önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu iddia edildi.

AA

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Trump ile Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşıyor' iddiası

    Kurban Bayramı'nda 450 milyar liralık 'kartlı' harcama gerçekleşebilir

    CHP hakkındaki “mutlak butlan” kararına ilişkin Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

    TÜİK verileri alarm verdi: Doğurganlık hızı 1,42’ye düştü

    Korkutan yapay et iddiası

    CHP için “mutlak butlan” kararı çıktı

    Yurdun bazı illerinde sağanak yağış

    Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor

    İnci kefallerinde tatlı sulara göç dönemi

    USS Nimitz uçak gemisini Karayipler'e konuşlandırdı

    ABD'li siyasetçiler: İğrenç ve insanlık dışı

    Ben-Gvir'a "Nazi" benzetmesi

    Almus Barajı'nda su seviyesinin beklenenden fazla artması riskine karşı önlem alındı

    İsrail Sumud Filosu'ndaki aktivist Mecid Bağçivan'ı plastik mermi ile yaraladı

    Hatay Antakya'da ev ve yol çöktü: 2 kişi öldü

    Korsan İsrail’i durdurun

    Gazze’de kıtlık tehlikesi

    Türkiye şoklara hazır değil

    Genç işsizliği büyüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Trump ile Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşıyor' iddiası
    Genel

    CHP hakkındaki “mutlak butlan” kararına ilişkin Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kurban Bayramı'nda 450 milyar liralık 'kartlı' harcama gerçekleşebilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.