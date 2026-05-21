TÜİK verileri alarm verdi: Doğurganlık hızı 1,42’ye düştü

TÜİK’in 2025 Doğum İstatistikleri verileri, Türkiye’de doğurganlık hızındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.

TÜİK’in 2025 doğum istatistiklerine göre, geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 oldu. Toplam doğurganlık hızı ise 2001’de kadın başına 2,38 çocuk iken 2025’te 1,42’ye geriledi. Böylece doğurganlık oranı son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği kabul edilen 2,1 seviyesinin altında kaldı. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa olurken, en düşük oran 1,09 çocuk ile Bartın’da görüldü. Kaba doğum hızı da 2001’de binde 20,3 iken 2025’te binde 10,4’e düştü. Öte yandan Türkiye, toplam doğurganlık hızında Avrupa Birliği ülkeleri arasında 11. sırada yer aldı. Haber Merkezi

