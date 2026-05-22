Tarlada fitili ateşlenen yangın sofrayı yakacak

Savaş, maliyetler ve iklim felâketi tarımı vurdu. Gübre ve enerji fiyatları en az %10 arttı. Zamlarla üretim yapmakta zorlanan çiftçinin takipteki borcu %300’lük artışla rekor seviyeye çıktı.

Gıda fiyatlarının, yükselen üretim ve taşıma maliyetleri sebebiyle daha da artma riski bulunuyor. BirGün’ün haberine göre, Yüksek maliyetler karşısında üretimini sürdürebilmek için banka kredilerine, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve girdi sağlayan tüccarlara borçlanan çiftçinin yükü her geçen gün ağırlaşıyor. BDDK’nin verilerine göre 2026 Mart ayı itibarıyla tarım, avcılık ve ormancılık alanındaki toplam kredi borcu 1 trilyon 371 milyar liraya ulaştı. Sadece tarım alanında bankalara olan borç 1.3 trilyon liraya çıktı. Üretim alanında başlayan tsunami ise sofraya yaklaşıyor. Yaz aylarında arzın artmasıyla gerilemesi beklenen sebze ve meyve fiyatları, yükselen üretim ve taşıma maliyetleri nedeniyle düşmek yerine daha da artma riski taşıyor.

“4 bin TL bayram harçlığını kabul etmiyoruz!”

DİSK, Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Emekli bayram ikramiyesi eriyip pul olmuştur. Emekli bayram ikramiyesi her dönem keyfi belirlenen bir miktardan çıkarılmalı ve asgari ücret ile emekli aylığına oranlanmalıdır. Emekli bayram ikramiyesi emekli aylığından az olmamalıdır. Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalıdır!" dedi.

Ankara - Anka