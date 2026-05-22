Gençleri nasıl koruyacağız?

22 Mayıs 2026, Cuma 05:53
YAPILAN BİR ARAŞTIRMA, EKONOMİK SEBEPLER VE GELECEK ENDİŞESİNİN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ORTAYA KOYDU. AKILLI POLİTİKALARLA GENÇLERİN KORUNMASI İSTENDİ.

ANKARA - MEHMET KARA

YANLIŞ ADIMLAR GENÇLERİ KÜSTÜRDÜ

MAK Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği araştırmada, gençlerin yüzde 77,9’u siyasî partilerin gençlerin dertlerine çözüm üretemediğini düşündüğünü belirtti. Araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise gençlerin yurt dışına bakışı oldu. Gençlerin yüzde 64’ü imkân olsa yurt dışına gitmeyi düşündüğünü beyan etti.

"KÖTÜLÜK AĞLARI" TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR

Gelişmeler üzerine değerlendirme yapan Prof. Dr. Hilmi Demir, "Gördüğünüz tablo, hem dünyada hem Türkiye'deki dijital radikalleşmeyi hızlandırıcı ağlardan oluşuyor. Uluslararası bir ağ var, bir kötülük ağı var, bu kötülük ağının içerisinde dünyada hiç yoksa 4-5 milyon çocuk var" şeklinde konuştu.

TBMM’de konuşan milletvekilleri gençlerin işsizlik, yalnızlık, bağımlılık, gelecek kaygısı ve liyakat problemlerinin araştırılmasını istedi. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, “Bu bir kriz değil artık kalıcı bir çöküştür.” dedi.

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve 19 milletvekili tarafından; Türkiye’de genç nüfusun azalması, nüfusun yaşlanması, ekonomik güvencesizlik, eğitimden istihdama geçişte yaşanan yapısal sıkıntılar, gençlerin adalet ve liyakat algısındaki zayıflama, dijital ve madde bağımlılığı başta olmak üzere, gençliği etkileyen sosyal riskler, evlilik ve aile kurma imkânlarının daralmasıyla gençlerin ülkede gelecek inşa etme kapasitesinin bütüncül biçimde araştırılması amacıyla TBM Başkanlığına verdiği araştırma önergelerinin görüşmelerinde, gençlerin problemleri sıralanırken, önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Bu kriz değil kalıcı bir çöküştür

TBMM’de konuşan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, “Türkiye’nin gençleri işsiz, umutsuz ve yalnız. Üniversite diploması artık güvenceli bir gelecek vadetmiyor, torpil ve kayırmacılık liyakatin önüne geçmiş durumda. Evlenmek isteyenler yuva kuramıyor çünkü barınma bir hak olmaktan çıkmış, bir ayrıcalık hâline gelmiş; sosyalleşmek lüks, çocuk sahibi olmak hayal olmuş. Gençlerimizin önemli bir kısmı bu ülkede kendine yer bulamıyor ve fırsat bulsalar gideceklerini açıkça söylüyorlar. Bu bir kriz değil, artık kalıcı bir çöküştür ve bu çöküşün faturasını en ağır biçimde ödeyenler henüz hayata adım atmaya çalışan gençlerimizdir” diye konuştu.

Her 4 gençten 1’i ne eğitimde, ne istihdamda

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de şunları söyledi: “Gençler mutsuz umutsuz, hürriyetten mahrûm, işsizlik, gelecek kaygısı, yoksulluk altında hayal kurmayı, kendilerine iyi bir gelecek inşa etmeyi zaten unutmuş, sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. TÜİK verilerinin bize gösterdiği manzara şu: Her 4 gençten 1’i ne eğitimde ne istihdamda. Ayrıca, gençler kendi ruh sağlıklarından, stres, kaygı bozukluklarından şikâyetçi, her 5 gençten 1’i düzenli olarak antidepresan kullanıyor, 5 gençten 3’ü yurt dışına gitmek istiyor, gidebilme koşulu olmayanlar ise umutsuzluk içinde kendini eve kapatıyor.”

Gençler umudunu kaybetti

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise, “Bugün ülkemizde her 4 gençten 1’i ne eğitimde ne istihdamda. Üniversite mezunu işsizliği genel işsizlik oranını geçmiş durumda yani artık diploma bile gençlerimize güvenli bir gelecek sunamıyor. Üniversiteyi bitiren genç bu kez işsizlikle karşılaşıyor, iş bulamazsa sağlık hizmetleri için borçlandırılıyor. 25 yaşını geçen bir genç çalışmasa bile her ay sağlık primi borcuyla karşı karşıya kalıyor. Peki, sonra ne oluyor? Gençlerimiz yalnızlaşıyor, umutlarını kaybediyor. Yapılan araştırmalarda gençlerimizin büyük bir kısmı “İş arasam kolay bulamam.” diyor. Neden? Çünkü liyakatin yerini torpil almış da bu yüzden” değerlendirmesinde bulundu.

Fırsatımız olsa ülkeden gideriz

Türkiye genelinde gençlerle yapılan araştırma, ekonomik kaygılar ve gelecek endişesinin gençler üzerindeki etkisini ortaya koydu. MAK Danışmanlık’ın 6-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve Türkiye’nin 7 bölgesinde gerçekleştirdiği araştırmada, gençlerin yüzde 77,9’u siyasî partilerin gençlerin sorunlarına çözüm üretemediğini düşündüğünü belirtti. Araştırmanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise gençlerin yurt dışına bakışı oldu. “Başka bir ülke vatandaşlığı verilse ne yaparsınız?” sorusuna gençlerin yüzde 64’ü “Ülkeyi terk eder giderim” cevabını verdi. Türkiye’de kalacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 14’te kaldı.

Çocukları avlayan ağlar

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile radikalleşme alanında uzman akademisyenleri dinledi. Toplantıda sunum yapan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve TEPAV Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hilmi Demir, okul saldırısı olaylarında küresel bir radikalleşmeden bahsederek şunları kaydetti: “Bu çocukların paylaştığı hem Türkiye hem de küresel anlamda dijital ağlar var. Batı’da özellikle FBI ve Kanada istihbaratı bu konuştuğumuz vakaların hepsini terör eylemi olarak kabul ediyor. Bu çocuklar sadece Türkiye’de birbirleri arasında konuşmuyor, uluslararası bir ağ var, bir kötülük ağı var, bu kötülük ağının içerisinde dünyada hiç yoksa 4-5 milyon çocuk var. Türkiye’de de 10 binlerce çocuk var.”

Bilgisayar oyunları çocukları avlıyor

Çocukların “bilgisayar oyunlarında avlandığını” söyleyen Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: “En başta yapılması gereken şey dijital istihbarat. C31K’nin başına gelenleri de gördüğüm zaman artık öyle demek zorundayım maalesef, bu tür gruplarla mücadele edebilecek ve hukukî olarak bu tür yapılarda oluşacak suçları önleyecek yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Yani siz bataklığı kurutmadan sivrisineklerle mücadele edemezsiniz ve dijital mecrada görmediğimiz, dikkat etmediğimiz, belki hiç rastlamadığınız, adını dahi duymadığınız çok büyük bir bataklık var. Birazcık o dünyayla ilgilenmek, o dünyayı görmek lâzım.”

