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12 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kritik seçim: İngiltere bugün sandık başında

12 Aralık 2019, Perşembe 01:16
İngiltere’de son dönemin sonucu en çok merakla beklenen genel seçimi bugün başlıyor.

Gerek İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine yönelik tartışmalar, gerekse de iktidardaki Muhafazakâr Parti’yle ana muhalafetteki İşçi Partisi’nin birbirine taban tabana zıt olan ülke vizyonları, seçimi özellikle de gelecek nesiller açısından daha da hayatî hale getiriyor. YouGov şirketi tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Muhafazakâr Parti’yle İşçi Partisi arasındaki farkın kapandığını gösterdi. BBC Türkçe’deki habere göre, dar bölge seçim sistemi dolayısıyla Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi için yüzde 34 oy ve 231 sandalye, Liberal Demokrat Parti için yüzde 12 oy ve 15 sandalye, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) için yüzde 3 oy ve 41 sandalye, Yeşil Parti için yüzde 3 oy ve 1 sandalye, Galler partisi Plaid Cymru için ise yüzde 1 oy ve 4 sandalye öngörülüyor.

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