Kullandığı arşivleme uygulamasını İsrailli eski istihbaratçılar geliştirmiş

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un telefonunda kullandığı arşivleme uygulaması "TM SGNL"nin çatı şirketi TeleMessage'ın İsrailli eski istihbarat yetkililerince kurulmuş olması dikkati çekti.

"Signal krizi" ile gündeme gelen ve geçen günlerde görevden alınan Waltz, bu kez de İsrail'de kurulan TeleMessage şirketinin "TM SGNL" uygulamasını kullanırken görüntülendi.

Bir gazetecinin, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında çektiği fotoğrafta Waltz'un telefon ekranında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance gibi yetkililerle mesajlarını arşivlemek amacıyla kullandığı "Signal Capture" diye bilinen "TM SGNL" uygulamasından gönderilen doğrulama kodunun geldiği görülüyor.

İsrail'de kurulan TeleMessage firmasının "Signal Capture" yazılımıyla hükümetlere ve şirketlere arşiv hizmeti sunuluyor, yazışmalar yürütülebiliyor.

Drop Site News'ün haberine göre, İsrailli istihbarat yetkililerinden Guy Levit ve İsrail hava kuvvetlerinden Gil Shapira, ordudan ayrıldıktan sonra 1999'da TeleMessage şirketini kurdu.

Levit'in üst yöneticiliğini (CEO) üstlendiği şirketin kadrosunda birçok eski İsrail ordusu mensubunun çalışması dikkati çekiyor.

Öte yandan, İsrail ordusunun "elit istihbarat biriminde" 4 yıl görev yapmış olan Nir Elperin, şirketin stratejiden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Ayrıca, LinkedIn'deki bilgilere göre, TeleMessage'da araştırmacı Aviv Tzitayat, İsrail istihbaratında Şubat 2021'e kadar görev aldı, onun yanı sıra şirket çalışanı Maor Ben Abu, Ekim 2024'e kadar İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de çalıştı.

Federal veriler de TeleMessage'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bazen sözleşmeli çalıştığına işaret ediyor.

İsmi açıklanmayan Signal sözcüsü, "Signal'ın resmi olmayan versiyonlarının gizlilik ve güvenliğini garanti edemeyiz." uyarısında bulundu.

Signal krizi

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatını verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Başkan Trump, perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.