Saadet Partisi kongresiyle ilgili dava reddedildi

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Davacı taraf kongrenin üye hakları açısından değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, Saadet Partisi avukatları davanın siyasî saiklerle açıldığını ve Siyasî Partiler Kanunu kapsamında iddiaların geçersiz olduğunu belirtti. Mahkeme, tarafların beyanlarının ardından kongrenin iptaline yönelik talebi kabul etmedi. Haber Merkezi

