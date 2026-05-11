Pedallar Sumud için döndü

10 Mayıs Pazar günü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin’e Destek Platformu Gazze’ye insanî yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak gayesiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek vermek üzere bisiklet turu düzenledi.

Sepetçiler Kasrı’ndan başlayan 20 kilometrelik tur; Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüpsultan güzergâhının ardından yeniden Sepetçiler Kasrı’nda sona erdi. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan bisikletler, tur boyunca dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü oldu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamda, “Sözde bir anlaşmayla Gazze’de barış olduğu söyleniyor, ama gerçekte biliyoruz ki barış falan olduğu yok. Katliam bütün hızıyla maalesef devam ediyor. Bu katliama karşı Sumud Filosu, insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze’deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz. Vicdanımızın ölmediğini burada ifade ediyoruz.” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.