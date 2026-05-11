Cezaevleri tıka basa dolu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Mayıs ayı verilerine göre ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı 420 bin 798’e ulaştı.

Denetimli serbestlikte bulunan kişi sayısı da 494 bin 692. Nefes’in haberine göre cezaevlerinde 339 bin 706 erkek, 16 bin 284 kadın ve 1293 çocuk; toplam 357 bin 283 hükümlü bulunuyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün kurum statülerine göre dağılımında 420 bin 798 kişinin 118 bin 190’ı açık ceza infaz kurumlarında, 302 bin 608’i ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunduğu görüldü. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisi ve denetimli serbestlik kapsamında bulunan kişi sayısı ise 100 bin 926 olarak açıklandı. Haber Merkezi

