"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

'Libya'da geçici yönetimin seçilmesi 'tarihi' bir olay

08 Şubat 2021, Pazartesi 21:34
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'da seçimlerin yapılacağı 24 Aralık'a kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin belirlenmesini tarihi bir olay şeklinde nitelendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi ile Said telefonda görüştü.

Said görüşmede, Menfi ve yeni seçilen geçici yönetimin tüm üyelerini en yakın zamanda Tunus'a davet etti.

Yeni yönetimin seçilmesini, Libyalıların iradesinin ürünü "tarihi" bir olay olarak tanımlayan Said, Libya krizinin daimi çözümünün ancak Libyalılar eliyle olacağına işaret etti.

Menfi ise görüşmede, Tunus ile ikili ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temenni ettiklerini belirtti.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri adeta unutuldu!

    Erdoğan - Merkel görüşmesinde neler konuşuldu?

    'Libya'da geçici yönetimin seçilmesi 'tarihi' bir olay

    Myanmar'da bazı kentlerde sıkıyönetim ilan edildi: 'Gerçek mühimmat kullanırız'

    Türkiye'de son 24 saatte 8103 vaka ve 103 ölüm gözlemlendi

    Faturalar ödenemedi

    AB’ye destek % 60’a yaklaştı

    Özür dilemeyen Fransa'ya Cezayir'den ilk resmi tepki

    Ali Kuşçu’nun ismi verildi

    Hukuk dergisine ilk Müslüman direktör

    Toplumsal bağışıklık en az üç yılda sağlanır

    Enis Berberoğlu hakkında karar

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Koronavirüsün 14 kat ağır seyretmesine sebep oluyor!

    Myanmar'daki darbe eylemleri 3. gününde

    'Aynı anda yüz yüze eğitime geçilmesi mümkün görünmüyor'

    Aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması başlıyor

    İçişleri Bakanlığı: Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı

    Son 24 saatte salgın sürecinde yaşananlar

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bu müfteri zihniyete destek verenler de yandı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik uçurumu
    Süleyman KÖSMENE

    Bir haşir yolculuğuna var mısınız?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sorgulama zamanı gelmedi mi?
    Yeni Asya'dan Size

    52. yılımıza hazırlanıyoruz
    M. Said ZEKİ

    “Mutlak itaat edilecek: Et!”
    Risale-i Nur'dan

    Ahrarlar hürriyet-i şer’iyeye vesile olacak
    Mehmet KARA

    “Yeni anayasa tartışması” nereden çıktı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.