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25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Litvanya da Filistin Devleti'ni tanıyabilir

25 Nisan 2025, Cuma 15:20
Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin gerçekleşmesi ve rehinelerin salıverilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "doğru zamanda" Filistin'i tanıyabileceklerini bildirdi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) haberine göre Bakan Budrys, ülkedeki "Ziniu Radijas" programına verdiği demeçte ülkesinin Filistin'i tanıyabileceği sinyalini verdi.

Önceliğin rehinelerin salıverilmesi ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes olması gerektiğini kaydeden Budrys, bu sürecin “istikrara kavuşma ve bir yol haritası çıkarmayı” kapsaması gerektiğini söyledi.

Bu aşamaların bir parçasının "kesinlikle bir Filistin devleti olması gerekliliğini" belirten Budrys, "(Filistin'in) Ne zaman tanınacağına gelince, Litvanya elbette Fransa tarafından önerilenleri ve diğer devletlerin kararlarını izliyor. Çoğunluk olduğunda, zamanın doğru olduğunu gördüğümüzde, (Filistin'in tanınması) bunu kesinlikle değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Önceliklere odaklanalım" mesajı

Budrys, "Bunu başaracağımıza inanıyorum. Ancak soru, bunun ne zaman ve hangi koşullar altında yapılması gerektiği ve uzun zamandır trajedinin eşiğinde olan mevcut durumu iyileştirmeye nasıl katkıda bulunacağı." diye konuştu.

Rehinelerin durumuna dikkati çeken Budrys, "Hala serbest bırakılmayan, kaç tanesinin hayatta olduğu bilinmeyen ve ateşkesin başarısız olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığımız rehinelerin durumundan bahsediyorum. Bunun durumu nasıl iyileştireceğini tartışmamız gerekiyor. Önceliklere yani rehinelere, ateşkese ve sürecin istikrarına odaklanalım." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'dan Filistin Devleti'ni tanıyabilecekleri mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına 9 Nisan'da verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz. Bunu birlik için veya şu veya bu kişiyi memnun etmek için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü bir noktada adil olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarındaki işgalini sürdüren İsrail, Macron'un gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Barbados ve Meksika gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147 olmuştu.

AA

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