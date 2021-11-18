"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması kararı

18 Kasım 2021, Perşembe 11:25
Lübnan, Polonya sınırındaki göçmen krizini hafifletme girişimleri kapsamında Belarus'a seyahat kısıtlaması getirdiğini duyurdu.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürü Fadi el-Hasan, ülkede faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine bir genelge gönderdi.

Lübnan'dan Belarus'a taşıyacakları yolcuların, Belarus'a giriş vizesine sahip Lübnanlılar ile oturum belgesi olan kişilerle sınırlandırıldığı genelgede, bu uygulamanın direkt ve transit yolcuları kapsadığına işaret edildi.

Polonya-Belarus sınır hattındaki gelişmeler yaşanırken bazı Arap ve yabancı yolcuların Beyrut üzerinden Belarus'a ulaştığı aktarılan genelgede, Belarus'a ulaşan söz konusu yolcuların kaçakçıların yardımıyla Polonya topraklarından Avrupa'ya gitmeye çalıştığının anlaşıldığı ifade edildi.

Genelgede, Belarus'a gitmek isteyen yolcular ile Avrupa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan göçmenleri ayırmanın zor olması hasebiyle bu uygulamaya başvurulduğu kaydedildi.

Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerindeki kişinin Belarus-Polonya sınırında mağduriyeti sürüyor.​​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması kararı

    ABD'de korkunç uyuşturucu bilançosu!
    📷

    Enez Fatih Camisi yılın sonuna kadar hazır olur

    Pentagon'dan Türkiye açıklaması

    Nijer’in Mali sınırındaki saldırılarda 25 sivil öldü

    'Putin'in niyetini bilmiyoruz'

    İsrail iki devletli çözümü baltalıyor

    Ekonomi çakıldı, dolar ve altın uçtu

    'Türkiye'nin AN'nin bir parçası olmasını istiyoruz'

    Kemalizm, AKP eliyle ‘yeşil’ formatta sürüyor

    CB sistemi ülkeyi bu hale getirdi

    2030’a kadar 152 milyon kişi tütünü bırakabilir

    Türkiye'de son 24 saatte 23867 vaka ve 229 ölüm gözlemlendi

    5 büyüklüğünde depremle sallanan Düzce'de son durum?

    Sezai Karakoç, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'İstanbul’da 1 milyon TL’ye ev almak hayal olacak'

    Seçim vaadleri göstermelik

    Yumurta üreticileri hayvanlarını kestirmeye başladı

    EYT’liler: Boş sözlere karnımız tok

    Asıl ahlâk yoksunu kim?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme ve AKP, CHP ve Millet İttifakı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Neden korkalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Helal olsun helalleşebilene
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ekonomi çakıldı, dolar ve altın uçtu
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” bu mu?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk neyimiz olur?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu milletin torunlarına kılıç çekilmez!
    Risale-i Nur'dan

    Haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.