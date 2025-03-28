Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı - Beyrut'ta göç dalgası başladı, eğitime ara verildi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk defa Beyrut'u bombaladı.

İsrail ordusu duyurduğu tehditlerin ardından, başkent Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

Beyrut'un birçok bölgesinde duyulan saldırıya maruz kalan binadan dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırı sonucu Hades Mahallesi'ndeki bina yerle bir oldu.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılar, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu.

İsrail'den saldırıya ilişkin açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Hades Mahallesi'ne düzenledikleri saldırıyla hedef alınan binada Hizbullah'ın insansız hava araçlarını sakladığını öne sürdü.

Bu sabah, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine 2 roket atıldığı iddiasını tekrarlayan Adraee, bunun iki ülke arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu savundu.

Adraee, "Anlaşmanın sürdürülmesi sorumluluğu Lübnan devletine aittir." ifadesini kullandı.

İsrail, Lübnan'ın güneyini de hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı birçok bölgeye de saldırılar düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit beldesinde düzenlenen İsrail hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin öldü, 8 kişi yaralandı.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda yaralananlardan 3'ünün çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde yoğun uçuşlarına devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar başlattığını duyurdu.

Bazı okullarda eğitime ara verildi

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi üzerine Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kenti ve diğer bazı bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun güneydeki beldelere yönelik topçu atışlarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roketlerin atıldığı yönündeki iddialara dikkat çekildi.

Hizbullah'ın yetkili kaynaklarına dayandırılan açıklamada, "Hizbullah, ateşkes anlaşmasına bağlılığını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyinden bugün işgal altındaki Filistin'in (İsrail) kuzeyine fırlatılan roketlerle Hizbullah'ın hiçbir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmek için bu tür olayların bahane olarak geliştiğine vurgu yapıldı.

Beyrut'ta göç dalgası başladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacakları tehdidinde bulunmasının ardından bölge sakinleri evlerini terk ediyor.

İsrail'in bombalamakla tehdit ettiği Hades Mahallesi'ndeki binanın yakınlarında bulunan okullar da tahliye edildi.

Öte yandan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde de İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.

En son ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım'da bombalanan Beyrut'un güneyindeki ani göç dalgası, trafikte de kaosa yol açtı.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacakları tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.

Lübnan Başbakanı Selam, güneyden İsrail'e roket fırlatanların bulunmasını istedi

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Nevvaf Selam, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile ülkenin güneyinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Ülkenin güneyinde askeri gerilimin yeniden başlayabileceği uyarısında bulunan Selam, güneyden İsrail'e roketler fırlatarak Lübnan'ın güven ve istikrarını tehdit edenlerin araştırılmasını istedi.

Bu tür eylemlerin tekrar yaşanmamasını talep eden Selam, silahların devletin tekelinde olacak şekilde ordunun attığı adımların tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Lübnan olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına bağlı olduklarının altını çizen Selam, Lübnan'da savaş ve barış konusunda karar sahibinin devlet olduğunun altını çizdi.

Başbakanlık açıklamasında, Selam'ın ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle Arap ve yabancı ülkelerin yetkilileriyle telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.