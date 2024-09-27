Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan’ın yeni bir Gazze’ye dönüştüğü uyarısında bulunarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni eleştirdi.

Borrell, New York’ta BM Güvenlik Konseyi’nin acil oturumunda Lübnan’daki durumla ilgili konuştu. Borrell, gerilimin tırmanmasının hiçbir şeyi çözmeyeceğini vurgulayarak “Güney Lübnan’da olup bitenler Gazze’de olup bitenlerden ayrılamaz. Ancak aynı zamanda, Güney Lübnan’ın yeni bir Gazze olmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız. (Lübnan) Yeni bir Gazze oluyor.” diye konuştu. Borrell, Güvenlik Konseyi’nİ şu sözlerle eleştirdi: “Beni mazur görün ve şunu söylememe izin verin. Bazen, krizleri, suçlamaları ve şikayetleri kaydeden ama bunları çözmeyen Güvenlik Konseyi’yle ilgili, ‘güvenlik’ değil de ‘güvensizlik’ten söz etmenin daha iyi olup olmadığını merak ediyorum. Bir şey üzerinde anlaştıklarında, bunu uygulayamayan Konsey. Ne büyük bir trajedi”