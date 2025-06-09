Madleen gemisine de saldıran İsrail'e dünyadan tepkiler devam ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine düzenlediği saldırıya Türkiye ve uluslararası kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu: Madleen gemisindeki Gazze gönüllüleri İsrail ordusu tarafından kaçırıldı

Özgürlük Filosu Koalisyonu Gazze ablukasını kırmak istiyor: "Önümüzdeki 24 saat çok kritik"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyonun, yalnızca insani yardım misyonuna değil insanlık onuruna da yöneltilmiş alçak bir saldırı olduğunu belirtti.

Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırmanın, soykırım ve kuşatma politikasının hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsani yardımların engellenmesi, uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası sularda 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki göstererek, saldırıyı kınadı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Tatar, insan hakları savunucularının bulunduğu "Madleen" gemisine İsrail'in saldırısını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması ve yardım almak için toplanan halka ateş açılması, kabul edilemez bir insan hakları ihlalidir.

İsrail'in yapmış olduğu bu terör içerikli eylemi ve soykırım girişimlerini kınıyor, tutuklanan aktivistler ve mürettebatın en erken zamanda serbest bırakılmasını temenni ediyorum."

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, içinde insan hakları savunucularının bulunduğu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amacı bulunmayan "Madleen" gemisine uluslararası sularda yaptığı saldırının, insani değerlere ve vicdanlara yöneltilmiş bir saldırı olduğunu belirtti.

İsrail'in "Madleen" gemisine saldırısının kabul edilmez olduğunu vurgulayan Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı gördüğümüz bu saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Temennimiz İsrail hükümetinin uluslararası hukuk normlarına uyarak sivillere ve sivil girişimlere yönelik bu saldırılarını bir an önce durdurmasıdır."

İspanya, Madleen yelkenlisini alıkoyan İsrail'in maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve aralarında bir İspanyol'un da bulunduğu 12 aktivisti taşıyan Özgürlük Filosu'nun İsrail tarafından engellenmesinin ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliğindeki maslahatgüzarını, bakanlığa çağırdı.

İspanya, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve 12 insan hakları aktivistinin olduğu "Özgürlük Filosu" adı verilen Madleen yelkenlisini askeri operasyonla alıkoyan İsrail'i kınamak için bu ülkenin Madrid'deki büyükelçiliğinde mevcut durumda görevli olan en üst düzey diplomatını bakanlığa çağırdığını duyurdu.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye bilgi veren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrailli diplomatın, Madleen yelkenlisine yapılan operasyona karşı gerekli kınama ve protestonun yapılması için çağırıldığını belirtti.

Bakanlık ayrıca, yelkenlide bulunan İspanyol aktivist ve ailesiyle iletişimde olunduğunu, İsrail hükümetiyle de temasa geçildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail maslahatgüzarını son olarak 21 Mayıs'ta, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden yabancı diplomatların olduğu bir heyete ateş açmasını protesto etmek amacıyla bakanlığa çağırmıştı.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.