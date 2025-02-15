Mescid-i Aksa İmam Hatibi: Bu coğrafya bütün Müslümanlara aittir, hiçbir şekilde terk edilemez!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistin'de direnişin süreceğini belirterek, "Mukaddes topraklar olan Filistin'de hiçbir şekilde herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Hiçbir şekilde orası terk edilip bırakılamaz." dedi.

"Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz''

İkrime Sabri, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine yaptığı konferanslar ve toplantılar kapsamında Siraç Derneğinin daveti üzerine Konya'ya geldi.

Filistin'in önde gelenlerinden biri olan 86 yaşındaki Sabri, işgale karşı mücadelesiyle de İslam dünyasınca yakından tanınıyor.

Şeyh İkrime Sabri, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen İslam ümmetine, Mescid-i Aksa'nın sorumluluğu ve emanetini anlatmak için seyahatlere katılıyor.

Sabri, konferans ve bir dizi programlara katılmak için geldiği Konya'da, açıklamalarda bulundu.

"Filistin'deki Müslümanların ve halkın direnişi devam edecektir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik açıklamalarına değinen Sabri, şöyle konuştu:

"Daha önce de Filistin halkı net bir şekilde ifade etti. Filistin halkı orada sabit bir halk, oradan asla çıkmayacak. Başka bir yere göç etmeyecek ve onlar o coğrafyanın sahibi. Direnişimize, mücadelemize karşı yapılan girişimler, ortaya konan macera gibi çalışmalar yeni bir şey değil. Eskiden beridir var. Hatta belki yüzyıldan beridir var. Filistin'deki Müslümanların ve halkın direnişi devam edecektir, sapasağlam ayaktadır. Mukaddes topraklar olan Filistin'de hiçbir şekilde herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Hiçbir şekilde orası terk edilip bırakılamaz. Bu Allah'ın kararıdır. Bu karar da bu coğrafyanın Filistin halkına ait olduğudur. Aynı zamanda dünyadaki bütün Müslümanlara ait olduğudur."