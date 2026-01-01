"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Mescid-i Aksa’ya baskınlar 2025'te de artarak devam etti

01 Ocak 2026, Perşembe 17:20
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden on binlerce İsraillinin polis koruması eşliğindeki baskınlarına maruz kaldı.

"Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" açıklandı: "İsrail istediğini rahat bir şekilde yaptı"
'Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor!'

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden 65 bin 364 aşırı sağcı İsraillinin, polis koruması altında Mescid-i Aksa’ya girdiğini söyledi.

Geçen seneki baskınların, önceki yıllara kıyasla dikkat çekici biçimde arttığını belirten yetkiliye göre, 2024’te 53 bin, 2023 ve 2022’de 48 binden fazla ve 2021’de yaklaşık 35 bin aşırılık yanlısı İsrailli Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbedenlerin baskınları, cuma ve cumartesi günleri hariç hemen her gün gerçekleşirken, Yahudi bayramları döneminde ise artış gösteriyor.

2025 yılında ayrıca, yerleşimcilerin baskınlar sırasında dini ritüeller, toplu dualar, şarkı söyleme ve İsrail bayrağı açma gibi eylemlerinin önceki yıllara göre benzeri görülmemiş şekilde arttığı kaydedildi.

Bu uygulamaların, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştiği, Ben-Gvir’in de yıl içinde Mescid-i Aksa’ya birden fazla kez baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

AA

Okunma Sayısı: 268
