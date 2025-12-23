"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

'Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor!'

23 Aralık 2025, Salı 03:28
Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs’ün "İsrail hükümetini caydıracak herhangi bir unsurun bulunmaması nedeniyle son derece acı bir dönemden geçtiğini" söyledi.

Şeyh İkrime Sabri: Sessiz kalmayacağım - İkrime Sabri’nin avukatları: Dava siyasî
'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'
İsrail mahkemesinde "kışkırtma" suçlamasıyla yargılanacak

 

Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail güçlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kutsal mekanlara yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Mescid-i Aksa'yı savunan Kudüs halkının ağır bir bedel ödediğini belirten Şeyh Sabri, "Kudüslüler yalnız bırakılıyor, sesleri dünyaya duyurulmuyor. Sürekli baskı, eziyet ve zorluklarla karşı karşıyalar ve durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, Filistinlilerin maruz kaldığı baskıların aynı zamanda direniş ve topraklarına bağlılıklarını güçlendirdiğini belirterek, İsrail’in ev yıkma, sivilleri zorla yerinden etme ve aileleri dağıtma politikasının devam ettiğini kaydetti.

Kudüs'te yaşananlar hakkında Şeyh Sabri, "Kudüs, İsrail hükümetini caydıracak herhangi bir mekanizmanın bulunmaması nedeniyle son derece acı bir dönemden geçiyor." ifadelerini kullandı.

"İhlaller dünyanın gözü önünde"

Şeyh Sabri, "Evlerin yıkılması, bölge sakinlerinin yerinden edilmesi ve ailelerin kökünden koparılması politikası devam ediyor. Son zamanlarda hükümette etkili olan aşırılıkçı Yahudi gruplarının gözetiminde bu politika yoğunlaştı." diye konuştu.

"Bu ihlaller dünyanın gözü önünde yapılıyor." diyen Şeyh Sabri, Kudüs'te yaşananların "Filistin halkına ve topraklarındaki varlığına karşı yürütülen açık bir savaşın parçası" olduğunu ifade etti.

Şeyh Sabri, Filistin halkının tüm yıkım ve zorla yerinden etme politikalarına rağmen topraklarında kalmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Halkımız, Allah yeryüzü ve üzerindeki her şeyi alıncaya kadar (kıyamet) sabırlı ve kararlı şekilde direnişini sürdürecektir." ifadelerini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.​​​​​​​

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından beri, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria’daki saldırılarında 1102'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor!'

    İsrail, işgali genişletiyor

    Deprem suçluları affedilmemeli

    Faiz, kaynaklarımızı kurutuyor - Son 23 yılda 61 trilyon lira faize gitti

    Asgari ücretli için ev hayal

    Ümmet birleşirse zulüm durur

    Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı

    Çocuklar kitaba dokunamadı - 'Fakirliğin kültürel yüzü'

    En çok kullanılan 10 soyadı açıklandı

    Gençler okumak için çalışmak zorunda

    Türkiye, dünyanın en pahalı etini yiyor

    Savcılık belgeledi: Kızılay, 6 Şubat’ta çadır sattı

    Nerede kaldı faiz hassasiyeti?

    'Ukraynalılar, Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiler'

    Paşinyan, Aliyev'e teşekkür etti

    “Aklımızla dalga geçiyorlar”

    Yapay zekâ istihdamı düşürüyor

    Vergilerin aslan payı halkın omuzlarında

    Fiyatlar eridi, araçlar elde kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ümmet birleşirse zulüm durur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Deprem suçluları affedilmemeli
    Genel

    Asgari ücretli için ev hayal
    Genel

    Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
    Genel

    İsrail, işgali genişletiyor
    Genel

    Faiz, kaynaklarımızı kurutuyor - Son 23 yılda 61 trilyon lira faize gitti
    Genel

    “The Pride of Muslims Mosque” Attracts Great Interest
    Genel

    Savcılık belgeledi: Kızılay, 6 Şubat’ta çadır sattı
    Genel

    'Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor!'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.